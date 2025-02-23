Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aykut Safa Özşahin yönetimindeki motosiklet, Veliköy Mahallesi'nde S.M. idaresindeki otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özşahin, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Özşahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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