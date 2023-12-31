Otobüsle uyuşturucu taşırken jandarmaya yakalandı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı araştırmada, A.Y.U. isimli şahsın, otobüs ile Çarşamba İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini alması üzerine şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri A.Y.U.'yu Çarşamba ilçesinde otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.



A.Y.U.'nun üzerinde ve evinde yapılan aramada, 102 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet pala ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.