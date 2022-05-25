Otobüslerde ve hastanelerde maske zorunluluğu kalktı mı?

22 ve 23 Mayıs tarihlerinde yayınlanan corona virüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı binin altında seyretti.

Vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" dedi.

Ancak dün yayınlanan günlük corona virüs tablosunda vaka sayısı bin 304 olarak belirlendi. Tabloda günlük vefat ise 6 olarak açıklandı.

Dün vaka sayısının binin üzerine çıkmasıyla üç günlük binin altında kalma şartı yerine getirilememiş oldu.

Maske yasağının kalkabilmesi için vaka sayısının üç gün üst üste binin altında seyretmesi gerekiyor.

26 Nisan'da Bilim Kurulu'nun son toplantısını yapmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurmuştu.