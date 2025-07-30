Otobüsta yanına oturduğu kadını taciz etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde bir kadın taciz eden zanlı gözaltına alındı.

Otobüsta yanına oturduğu kadını taciz etti

Gebze’deki bir halk otobüsünde iddiası ortalığı karıştırdı.

Kadın yolcunun yanına oturan M.K., bir süre sonra kadına müstehcen davranışlarda bulundu.

Olayın ardından, kadın yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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