Otobüste çıkan yangın ormana sıçradı

Mersin'in Anamur ilçesinde, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.05.2022 - 17:46

Otobüste çıkan yangın ormana sıçradı

İlişkili Haberler

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı

'de şehirler arası yolcu otobüsünde, Antalya-Mersin kara yolu Uçarı Mahallesi Şaymana mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerisindeki 24 yolcu otobüsten indirilirken, araçtaki alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk müdahale araçları ve arazözler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.

Araç geçişine kapatılan Antalya-Mersin kara yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...