Otobüste gizlice fotoğraf çekerken suçüstü yakalandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçtiğimiz çarşamba akşamı 13 FY hat numaralı otobüste iddiaya göre bir kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu, diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

Otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak, telefonunu almak istedi.

"Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum." diyen şüpheli ise, cep telefonunu vermek istemedi.

Şüpheli, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.