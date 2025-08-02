Otobüste olaylı yolculuk: Şoför, yedek şoförü bıçakladı
Ankara’dan İzmir'e giden yolcu otobüsünün iki şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri diğerini bıçakla yaraladı.
Ankara'dan İzmir'e sefer yapan yolcu otobüsü Manisa'nın Kula ilçesine vardığı sırada şoförler B.Ç. ile A.İ. arasında tartışma çıktı.
Gerginliğin arttı, şoförlerin tartışması yol kenarında bıçaklı kavgaya dönüştü.
A.İ. tartıştığı diğer şoförü bıçakla yaralarken, yolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri A.İ.'yi gözaltına aldı.
Bıçaklanarak hafif yaralanan B.Ç. ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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