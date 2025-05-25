Otobüste tartışan kadınlar birbirlerini bıçakladı

Malatya'da otobüste 3 kadın arasında çıkan tartışma, indikleri durakta kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın yaralandı.

Otobüste tartışan kadınlar birbirlerini bıçakladı

-Elazığ karayolu üzerindeki Sancaktar Mezarlığı mevkiinde, iddiaya göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolcu olarak bulunan üç kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar otobüsten inerek durakta kavga etmeye devam etti.

Kavgada 2 kadın karşılıklı birbirlerini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kadın, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bir adet bıçak bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...