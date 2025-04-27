Otobüste uyuşturucu araması: Bir şüpheli gözaltında
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolculardan birinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Polis ekiplerince Sarıkamış girişinde durdurulan otobüste yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen İ.K'nin üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, beyaz kağıda sarılı vaziyette uyuşturucu madde olduğu düşünülen üç adet hap ele geçirilirken, İ.K.’nın valizinde yapılan kontrollerde ise siyah poşete sarılı toz esrar maddesi ve 41 bin 300 TL nakit para ele geçirildi
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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