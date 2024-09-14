Otobüste uyuşturucu ile yakalandılar

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcu gözaltına alındı.

Otobüste uyuşturucu ile yakalandılar

’da otobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan otobüsteki H.G ve H.D isimli şahısların yapılan kontrollerinde, bonzai yapımında kullanılan ve piyasa değeri 5 Milyon 370 bin TL olan 4,48 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 adet 65 mililitre aseton, 41 adet emdirilmeye hazır peçete, ayrıca 1,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılacak.

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