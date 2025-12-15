Otobüste yaşlı çifte saldıran çocuk sanığın cezası belli oldu

Toroslar'da otobüste yaşlı çifti döven sanığın cezası belli oldu.

Geçen yıl 15 Aralık'ta hastaneden çıkan Hamdiye (72) ve Ramazan Polat (77) çifti, evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi.

Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet T. ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet T. ve oğlu, çifti dövdü.

BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet T. ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı.

Şüphelilerden İsmet T. tutuklanırken oğlu A.O.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sanıklar hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçundan dava açıldı.

Şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken bu süreçte Ramazan Polat da hayatını kaybetti.

CEZASI ERTELENDİ

Dosya kapsamında Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan baba İsmet T.’ye "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi’nde yargılaması süren sanık A.O.T. hakkında da karar çıktı. Mahkeme, sanık A.O.T.'ye Ramazan Polat'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay hapis, Hamdiye Polat'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 2 bin 660 TL para cezası verdi. Sanığın cezası ertelendi.