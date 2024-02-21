Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan adamın cezası belli oldu

Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım, benim daha önce yapmadığı ve normalde de yapmayacağım bir davranıştır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum.''

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