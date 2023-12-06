Otobüste yer verme kavgası | Biber gazı sıktı yolcular fenalaştı

İstanbul Ümraniye'de iki kadın yolcu arasında yer verme kavgası çıktı. Kadınlardan biri diğerinin yüzüne biber gazı sıktı. Biber gazından otobüsteki diğer yolcular da etkilendi.

Otobüste yer verme kavgası | Biber gazı sıktı yolcular fenalaştı

İstanbul Ümraniye'de biber gazı sıkılan otobüsteki yolcular fenalaştı.

Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Otobüste yer verme kavgası | Biber gazı sıktı yolcular fenalaştı - 1

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

VİDEO: İETT OTOBÜSÜNDE BİBER GAZI SIKTI

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