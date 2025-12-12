Otobüste yer verme kavgası. Yolcuya satırla saldırdı

12.12.2025 16:12

Otobüste yer verme kavgası. Yolcuya satırla saldırdı
DHA

DHA

Bursa'da şehir içi yolcu otobüsünde iki yolcu arasında çıkan yer verme tartışması satırlı kavgaya dönüştü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu-Çalı arasında sefer yapan BURULAŞ'a ait özel halk otobüsündeki iki yolcu arasında dün yer nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

 

Durakta inen yolcu, açık olan kapıdan tutunma borusuna tutunarak tekme atmaya çalışırken, diğer yolcu ise yumruk attı.

 

Tekme atan yolcunun yanındaki arkadaşı ise elinde satırla otobüsün içine girip saldırmaya çalıştı.

 

Yaşananlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram