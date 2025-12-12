Otobüste yer verme kavgası. Yolcuya satırla saldırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu-Çalı arasında sefer yapan BURULAŞ'a ait özel halk otobüsündeki iki yolcu arasında dün yer nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Durakta inen yolcu, açık olan kapıdan tutunma borusuna tutunarak tekme atmaya çalışırken, diğer yolcu ise yumruk attı.

Tekme atan yolcunun yanındaki arkadaşı ise elinde satırla otobüsün içine girip saldırmaya çalıştı.

Yaşananlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.