Otobüsteki kavgada gözaltına alınan kadına adli kontrol

Denizli'de otobüsteki kavgada gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde meydana geldi.

Akkonak Parkı durağında yanında çocuğuyla otobüse kadın yolcu ile kadın yolculardan S.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

S.E., çocuğuyla otobüse binen diğer kadına, "Defolun gidin. Siz kimsiniz? İstemiyoruz sizi. Çıkarın bunu buradan." dedi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine hakaret edip saldırırken kadınları otobüsteki diğer yolcular araya girerek ayırmaya çalıştı.

Kadın yolcunun ağlayan çocuğunu ise diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan arbede, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İki kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, S.E. isimli kadın hakkında, kasten yaralama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bugün adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.E.'nin ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.