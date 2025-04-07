Otobüsteki yangına yolcudan ilginç müdahale
Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çıkan yangında ilginç anlar yaşandı. Bir yolcu, motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmek istedi ancak başarılı olamadı.
Diyarbakır-Elazığ Karayolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hareket halindeyken motor kısmı alev aldı.
Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek, yolcularını tahliye etti.
ALEVLERİ NEFESİYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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