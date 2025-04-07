Otobüsteki yangına yolcudan ilginç müdahale

Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek, yolcularını tahliye etti.

ALEVLERİ NEFESİYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI



Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı.



O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.



Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.