Otobüsteki yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa da otobüsteki yolcunun çantasından 1 kilogram skunk maddesi çıktı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

