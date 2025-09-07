Otobüsteki yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa da otobüsteki yolcunun çantasından 1 kilogram skunk maddesi çıktı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Otobüs
- Polis
- Uyuşturucu