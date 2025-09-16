Otobüste uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı

Kars'ta bir kişi yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde durdurdukları bir otobüste denetim yaptı.

Yapılan kontroller sırasında şüpheli davranışlar sergileyen E.Y'nin (25) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 605,54 gram sentetik ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

