Otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın telefonunu çaldı

Çevredeki vatandaşlar kazayı 112'ye bildirip, genç kızın yardımına koştu. Ağır yaralanan genç kızın yola savrulan telefonunu çalan bir kişi ise kayıplara karıştı.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Tesnime C., durakta yolcu alıp indirdikten sonra hareket eden özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza anı kameraya yansırken, polis ekipleri genç kızın telefonunu çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Tesnime C.’nin telefonunu çalan şüpheliyi çok geçmeden yakalayan polis, işlemleri sonrası adliyeye sevk etti.



Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.