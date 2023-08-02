Otobüsün motorundan kaçak göçmen çıktı

Edirne'de bir yolcu otobüsünün motorunun alt kısmına saklanan kaçak göçmen, şoför tarafından fark edildi.



Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a gitmek için Edirne'ye gelen yolcu otobüsünün şoförü, motor kısmından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.



Otobüsü kontrol eden şoför, motorun alt kısmında sıkışmış bir kişi olduğunu fark etti.



Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan kaçak göçmeni bulunduğu yerden çıkardı.



Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişi, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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