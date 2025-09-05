Otobüsünün çarptığı 41 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi mahallesi Kütahya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan E.K. (41) isimli yayaya, kent içi ulaşımda kullanılan ve S59 hatta çalışan belediye otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan erkek şahıs için olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın sağlık durumun ciddi olduğu ve kafa travmasının bulunduğu öğrenildi.

Yerde yatan şahıs ve otobüs motosiklet kullanıcısı olan burkimotovlog26 isimli bir sosyal medya kullanıcısının kask kamerasına anbean yansıdı. Olay ilgili inceleme başlatıldı.