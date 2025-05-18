Otogar bankında ölü bulundu

İzmir'de bir evsiz, şehirlerarası otobüs terminalinde ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Bornova Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan İzmir Otogarı'nda meydana geldi.

Bekleme salonundaki bir bankta hareketsiz duran bir kişiyi fark edip şüphelen çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, adının R.T. (66) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evsiz olduğu ve otogar çevresinde yaşadığı öğrenilen R.T.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.