Otogara giren inatçı keçi, çekmeceden paraları alıp kaçtı

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogari içinde dolaşmaya başladı.

Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı.

PARALARI ALIP KAÇTI

Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı.

"İNTİKAMI KÖTÜ OLMUŞ"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Altunhan, "Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu." dedi.