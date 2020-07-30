Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar

Hatay İskenderun'da, otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

DHA 30.07.2020 - 14:30 | Son Güncelleme : 30.07.2020 - 14:40

Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar

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Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.

TAM 115 TÜP

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

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