Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar

DHA 30.07.2020 - 14:30 | Son Güncelleme : 30.07.2020 - 14:40
Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.
TAM 115 TÜP
Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.