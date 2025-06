Otogarda bayram hareketliliği başladı: Biletlerin büyük bölümü tükendi

"4 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"



İstanbul - Tokat seferleri düzenleyen firma yetkilisi Siyami Temiz, “Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara nazaran şu an daha ağır gidiyor. Dün itibariyle başladı ama bugün de hala yerlerimiz var. Normal devam ediyor. Kendi araçlarımızla çalışıyoruz. Ek seferler yapmıyoruz. Doluluk oranı yüzde 95 diyebiliriz. Hala satamadığımız koltuklarımız devam ediyor. Biz Tokat Erbaa firmasıyız. 30 Haziran 2024 fiyatlarımız hala devam ediyor. Zam yapmadık. Beklediğimiz yoğunluk 4 Haziran Çarşamba günü. Her zaman olduğu gibi bayramdan 2 gün önce. Bayram tatilinin 4 gün olması bizi etkiliyor" dedi.



"GEÇEN YILA ORANLA BU YIL HİÇ YOĞUNLUK YOK"



Firma yetkilisi Necati Barut ise “Geçen yıla oranla bu yıl hiç yoğunluk yok. İnsanlarımız gitmek istiyor, gidemiyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yoğunluk maalesef yok. Fiyatlar biraz yüksek geliyor. Gitmek isteyen arkadaşlarımız gidemiyor. Ucuz olunca da otobüsü kurtarmıyor. Bilet fiyatımız İstanbul'dan Adıyaman'a bin 600 lira. Ama bu fiyata bile itiraz eden vatandaşımız var" dedi. Sinan Almalı ise “Ek seferimiz yok. Anca kendi seferlerimiz doluyor. Araba dolu gidiyor. Bilet fiyatları ise geçen senenin bilet fiyatlarıyla aynı. Bilet fiyatı da İstanbul'dan Bingöl'e bin 700 lira. Şu an her gün dolu gidiyor. Ama bayramdan sonra hiç yolcu yok. Geçen sene iyiydi. Bu sene iyi değil" ifadelerini kullandı.