Otogarda bayram mesaisi: Doluluk yüzde 100
Bayram tatili öncesi tatil göçü başladı. Ana arterlerde trafik kilitlendi, havalimanları ve otogarlarda da bayram yoğunuluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı öncesi otoyolların yanı sıra otogarlarda da tatil mesaisi başladı.
Tatilin 9 güne çıkarılmamasına rağmen İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik arttı.
Otobüs firmaları talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenlerken, birçok vatandaş bilet bulmakta güçlük çekti.
İSTANBUL-VAN SEFERİ 2 BİN 500 LİRA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul'dan Bursa'ya gidecek olanlar 650 liraya, Ankara'ya gidenler 750 liraya, Antalya'ya gidecek olanlar ise bin 300 liraya bilet bulabildi.
Yaklaşık 17 saat süren Trabzon yolculuğu için bin 800 liraya bilet satılırken, 25 saat süren Van seferlerinin biletleri 2 bin 500 liradan satıldı.
YOĞUNLUK %100'E ÇIKTI
Tatilin 9 güne çıkarılmamasının bayram öncesi yoğunluğu sınırlı tuttuğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, "Bu bayramda çok istediğimiz gibi bir yoğunluk olmadı. Ama cuma gününden beri yüzde 80, yüzde 90; dünden itibaren ise perşembe akşamına kadar yüzde 100 doluluk oranları var" dedi.
"YAZ DÖNEMİ NORMAL BİLET KESİYORUZ"
Bilet fiyatlarının yüksekliğine de değinen Çaktır, şöyle devam etti:
"Biz fiyatları artırmadık. Devletimizin verdiği bir rayiç var. O rayiçin ne üstünde kesebiliriz ne altında. Ancak kış dönemlerinde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bize verdiği yetkiye dayanarak yüzde 30 indirim yapabiliyoruz. Herkesin bir mevsimi vardır, bizim de bir mevsimimiz vardır. Yaz geldi, yapacağımız iş de 4 ay, 5 ay. Buna bağlı olarak fiyatlarımızı normal kesiyoruz..."
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