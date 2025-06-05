Otogarda bayram mesaisi: Doluluk yüzde 100

Tatilin 9 güne çıkarılmamasının bayram öncesi yoğunluğu sınırlı tuttuğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, "Bu bayramda çok istediğimiz gibi bir yoğunluk olmadı. Ama cuma gününden beri yüzde 80, yüzde 90; dünden itibaren ise perşembe akşamına kadar yüzde 100 doluluk oranları var" dedi.

"YAZ DÖNEMİ NORMAL BİLET KESİYORUZ"



Bilet fiyatlarının yüksekliğine de değinen Çaktır, şöyle devam etti:



"Biz fiyatları artırmadık. Devletimizin verdiği bir rayiç var. O rayiçin ne üstünde kesebiliriz ne altında. Ancak kış dönemlerinde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bize verdiği yetkiye dayanarak yüzde 30 indirim yapabiliyoruz. Herkesin bir mevsimi vardır, bizim de bir mevsimimiz vardır. Yaz geldi, yapacağımız iş de 4 ay, 5 ay. Buna bağlı olarak fiyatlarımızı normal kesiyoruz..."