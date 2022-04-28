Otogarda bayram yoğunluğu: Firmalar ek sefer düzenliyor

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Otogarında biletlerin yüzde 80’ini tükenirken birçok firma ise ek seferler düzenliyor.

Bayram öncesi yoğunluğun başladığını ifade eden otobüs şoförü Cengiz Daşkın, “Şu an doluluk oranı yüzde 80-90 oranında. İnşallah kazasız bir bayram geçiririz. Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var" dedi.

Vatandaşların son dakikada olsa bilet bulacaklarını söyleyen Daşkın, "Biz ege bölgesine çalışıyoruz. Bursa 150 TL, en uzun mesafe bodrum oda 450-500 TL. Akaryakıt fiyatları düşerse fiyatlarda düşecektir. Yapılan zamlar uygulandı bilet fiyatları bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

"BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE"

Bayram için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten otobüs şoförü Erdal Uygun, “Yoğunluk başladı. Biletler tükenmek üzere. Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler. Ek sefer 4-5 tane çıkaracağız. Manisa’ya otobüs çıkartıyoruz fiyat ise 220 TL. Bilet fiyatları böyle devam eder” diye konuştu.

"TRAKYA DİĞER BÖLGELERE GÖRE DAHA BOŞ"



Doğu ve Karadeniz tarafının dolu olduğunu vurgulayan otobüs şoförü Taner Bal, “Trakya bölgesi diğer bölgelere nazaran biraz daha boş. Bilet fiyatları Doğu ve Karadeniz bölgesinde 500 TL’den aşağı değil. Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak. Fiyatlar son dakikada olsa değişmez” dedi.

"BİLETİ ZOR BULDUK"



Bayram ziyareti için Şırnak'a yola çıkacağını ifade eden Abdurrahim Boynuz, “Aileyi önceden gönderdik şimdide biz gidiyoruz. Hem tatil hem de akraba ziyaretine gidiyoruz. Bileti zor bulduk. 10 günlük tatil yapacağız” ifadelerini kullandı.