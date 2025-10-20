Otogarda korku dolu anlar: Uzman çavuş etrafa ateş açtı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda etrafa rastgele ateş açan uzman çavuş, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BACAĞINDAN VURULDU
Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
OTOBÜS FİRMASININ GÖREVLİSİYLE TARTIŞMIŞ
Öte yandan uzman çavuşun, Bolu’dan otobüsle yollanan bir paketi almak için terminale gittiği, aracın geç gelmesi nedeniyle firma görevlisiyle tartıştığı ve bunun üzerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.
