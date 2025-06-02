Otogarda uygunsuz şartlarda 700 kilo peynir yakalandı
Antalya'daki otobüs terminalinde uygunsuz şartlarda nakledilen 700 kilogram peynir tespit edildi. Ürünler, imha edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otobüs firması tarafından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti.
Kolilerde, soğuk zincirle taşınması gereken 400 kilogram dil peyniri; çuvalların içinde ise bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peyniri tespit etti.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe ve Orman Müdürlüğü ekiplerine hemen bilgi verdi.
CEZA KESİLDİ
Yapılan kontrollerde peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı, gıdaların sağlıksız şartlarda nakledildiği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirlendi.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında peynir tebliğine aykırılık nedeniyle tutanak tutuldu ve taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı.
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