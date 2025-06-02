Otogarda uygunsuz şartlarda 700 kilo peynir yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otobüs firması tarafından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti.



Kolilerde, soğuk zincirle taşınması gereken 400 kilogram dil peyniri; çuvalların içinde ise bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peyniri tespit etti.



Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe ve Orman Müdürlüğü ekiplerine hemen bilgi verdi.