Otogarda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi, tutuklandı.

'da bir kişi otogarda uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyonu yaptı.

Kente yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren E.G. isimli şüphelinin üzerinden 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

