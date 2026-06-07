Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı
07.06.2026 12:40
Son Güncelleme: 07.06.2026 12:43
DHA
Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki incelemeleri sürüyor.
Koç Holding’e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'nün Maltepe'de bulunan binasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi.
Gelen ilk bilgilere göre; Otokoç Genel Müdürlüğüne hafif ticari bir araçtan ateş açıldı. Şüpheli araçta iki kişinin bulunduğunu, aracı ve failleri arama çalışmalarını sürdüğü belirtildi.
Ayrıntılar geliyor…