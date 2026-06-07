Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı

Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi.

Gelen ilk bilgilere göre; Otokoç Genel Müdürlüğüne hafif ticari bir araçtan ateş açıldı. Şüpheli araçta iki kişinin bulunduğunu, aracı ve failleri arama çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…