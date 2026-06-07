Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı. Ömer Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz
07.06.2026 12:40
Son Güncelleme: 07.06.2026 20:22
İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi.
İstanbul Maltepe'de Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kaçan saldırganlar gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de "Saldırıyı lanetliyoruz" açıklaması geldi.
Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açıldı.
Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden kaçtı.
Silahlı saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
KAÇAN SALDIRGANLAR YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aydınevler Mahallesi’ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılması ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Polis ekipleri, zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirledi.
Binaya ise 2 kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ÖMER ÇELİK: SALDIRILARI LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.” derken, “Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.