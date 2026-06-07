Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı. Ömer Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz

KAÇAN SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aydınevler Mahallesi’ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılması ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



Polis ekipleri, zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirledi.



Binaya ise 2 kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.



ÖMER ÇELİK: SALDIRILARI LANETLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.” derken, “Türkiye ’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.