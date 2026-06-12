Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırıda beş tutuklama

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen beş şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERDEN DÖRDÜ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Savcılıkta ifade veren dördü 18 yaşından küçük beş şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda zanlıların tutuklanmasına karar verdi.

FİRARİ ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari üç şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli iki kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya iki kurşun isabet etmişti.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle kaçtıkları belirlenmişti.

Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda üç şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı beşe yükselmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.