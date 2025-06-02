Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Adana Çukurova'da uçuruma yuvarlanan araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 7 kişiden 4'ü kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yaralanan 3 kişi itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

