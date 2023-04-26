Otomobil 5 metre yükseklikten alt yola uçtu: 3 ölü

Erzurum'dan İstanbul’a gittiği öğrenilen F.Ö. (48) idaresindeki 34 UM 6288 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düştü.

Kazada araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P. (11) hayatını kaybetti, sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41) ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.