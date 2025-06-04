Otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 genç yaralandı
İnegöl'de gece yarısı sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı.
Kaza, gece saatlerinde İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi.
18 yaşındaki Hanefi G. yönetimindeki otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ile araçta bulunan arkadaşları Özkan Ş. (18) ve Eylül H. (17) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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