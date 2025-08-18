Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Adana'da bir otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde Engin E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Otomobil
- Adana Kozan
- Adana