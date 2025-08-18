Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı:  1'i bebek 5 ölü

Adana'da bir otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı:  1'i bebek 5 ölü

'nın Kozan ilçesinde Engin E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...