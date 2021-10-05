Otomobil 80 metreden düştü, emniyet kemeri takan sürücü yaralı kurtuldu

Bilecik’in İnhisar ilçesinde sürücü A.Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Otomobilin ters döndüğü kazada, emniyeti kemeri takılı olan A.Z. yaralandı.

Sürücü A.Z. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 80 metreden dere yatağına düşen otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü A.Z. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ters dönen araçtan çıkarılan A.Z. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazada araç sürücüsü A.Z.’nin emniyet kemerinin takılı olmasının hayatını kurtardığı belirtildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.