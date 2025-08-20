Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Denizli'de ağaca çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 26 yaşındaki Sabri Tığlı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaca çarptı.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesi devam ediyor.
