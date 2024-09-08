Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Elazığ'da bir otomobil ağaca çarptı. Araçta bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 44 ADP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydanda bulunan ağaca çarptı.

Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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