Otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.
Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle yolundan yokuş aşağı inen 46 AKG 172 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
