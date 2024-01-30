Otomobil alev aldı: Yanmaktan son anda kurtuldular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.

Otomobil alev aldı: Yanmaktan son anda kurtuldular

Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 2334/3 Sokak üzerinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu. Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı.

Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. , itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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