Otomobil alev aldı: Yanmaktan son anda kurtuldular

Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 2334/3 Sokak üzerinde meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu. Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı.
Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
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