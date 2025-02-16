Otomobil aniden alev aldı

Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde park halindeki plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Bulunduğu yerde yanarken, aniden hareket eden araç caddeden aşağı doğru gelerek aydınlatma direğine çarparak durdu.



İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.



Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.