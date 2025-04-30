Otomobil anne ve kızına çarptı
Kahramanmaraş’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, kızının ise bacağı kırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde A.Y. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne E.O ve kızı A.O.’ya çarptı.
Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edilirken anne E.O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği, kızının ise bacağının kırıldığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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