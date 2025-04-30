Otomobil anne ve kızına çarptı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde A.Y. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne E.O ve kızı A.O.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edilirken anne E.O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği, kızının ise bacağının kırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.