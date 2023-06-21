Otomobil araç yüklü TIR'a çarptı, yol kapandı

Afyonkarahisar-Konya karayolu trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Otomobil araç yüklü TIR'a çarptı, yol kapandı

Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Latif Semin idaresindeki TIR'ın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.

Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Otomobil araç yüklü TIR'a çarptı, yol kapandı - 1

Çarpmanın şiddetiyle TIR'da yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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