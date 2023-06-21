Otomobil araç yüklü TIR'a çarptı, yol kapandı

Çarpmanın şiddetiyle TIR'da yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.



Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

