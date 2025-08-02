Otomobil araziye uçtu: Sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, takla atarak evin yanındaki araziye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Kanlıdere Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 7 metreden bir evin yanındaki araziye devrildi.
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü N.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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