Otomobil Asi Nehri'ne uçtu

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri’ne düştüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobili çıkarmak için çalışma başlatırken, olay yerine dalgıçlar da sevk edildi.

ARACIN İÇİNDE KALAN VAR MI ARAŞTIRILIYOR



Botla nehre açılan dalgıçlar akıntı nedeniyle dalış yapamazken, aracın içinde birilerinin olup olmadığı araştırılıyor.