Otomobil ata çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata bir otomobil çarptı. Araçtaki 3 kişi yaralandı.

Otomobil ata çarptı: 3 yaralı

Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde otomobil, yola çıkan ata çarptı.

Sürücü ve beraberindeki iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobilin çarptığı at ise öldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...