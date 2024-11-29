Otomobil ata çarptı: 3 yaralı

Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde otomobil, yola çıkan ata çarptı.



Sürücü ve beraberindeki iki kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.



Kazada, otomobilin çarptığı at ise öldü.