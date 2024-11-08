Otomobil aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

Artvin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Muhammet Ali Tüylü hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Seyitler köyünde meydana geldi.

Seyitler mevkisinden Erzurum Caddesi yönüne giden S.P idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Araçta bulunan Muhammet Ali Tüylü kaza yerinde hayatını kaybederken, A.K. (25), M.Ç. (23), İ.G. ile sürücü S.P., yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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