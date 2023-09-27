Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Onur Çelik kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin sürücüsü Çelik, direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Onur Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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